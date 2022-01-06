Спасатели 5 раз выезжали помогать водителям, которые не справились с управлением на дороге

За последние сутки в Харьковской области спасатели пять раз помогали водителям, которые не смогли преодолеть скользкие дороги и попали в ловушку. Об этом сообщил представитель областного управления ГСЧС Евгений Василенко. По вызовам они выезжали на спецавтомобилях повышенной проходимости.

Евгений Василенко, нач. сектора по работе со СМИ ГУ ГСЧС в Харьковской обл.

Рятувальники 5 разів залучалися для допомоги водіям, які потрапили у складні погодні умови. Тобто застрягли їхні транспортні засоби на заледенілих частинах дороги. Було звільнено 8 автомобілей.

Сначала в Индустриальном районе города спасатели вытащили сразу четыре грузовика, застрявшие в сугробах. А уже в Московском районе на улице Владислава Зубенко застряла Dacia Logan. По предварительным данным, водитель решил проехать через придомовую территорию, но автомобиль попал задней частью в яму, где раньше проводились ремонтные работы.

Евгений Василенко, нач. сектора по работе со СМИ ГУ ГСЧС в Харьковской обл.

Інші водії намагалися самотужки йому допомогти, але спроби були марними. тоді до місця прибули рятувальники, які спочатку відкидали лопатами багнюку з-під задніх колес і далі, за допомогою либідки, витягнули автівку на рівну частину дороги.

Также на улице Гвардейцев Широнинцев легковой автомобиль Daewoo провалился прямо посреди улицы. В этом случае водитель тоже не смог самостоятельно выбраться из ловушки, ему на помощь выезжали спасатели. Тем временем синоптики снова прогнозируют в регионе осадки в виде мокрого снега и дождя, а также предупреждают о возможной гололедице на дорогах, что может привести к транспортному коллапсу.