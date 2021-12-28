Спасатели ликвидировали пожар на предприятии

Сегодня в 08:26 в службу 101 поступило сообщение о пожаре в ремонтных боксах предприятия «Монтажник», расположенном на улице Механизаторов, 4. О возгорании сообщили рабочие.

К месту вызова были направлены 6 пожарно-спасательных подразделений на автоцистернах и спецавтомобиль газодымозащитной службы, сообщает пресс-служба ГСЧС. В ликвидации возгорания было задействовано 30 спасателей.

На момент прибытия пожарных огнем было охвачено 3 бокса на площади около 100 кв. метров. Горела крыша: помещения были сильно задымлены и пожарными приходилось работать аппаратах защиты органов дыхания.

Распространения огня удалось избежать. В 11:44 пожар был ликвидирован.

Причина возгорания устанавливается.