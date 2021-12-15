Стрельба на рынке в центре Харькова: подробности от прокуратуры

Харьковские правоохранители задержали мужчину, устроившего стрельбу на Центральном рынке.

Как сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры, его задержали в рамках досудебного расследования по факту хулиганства, совершенного с применением огнестрельного оружия (ч. 4 ст. 296 УК Украины).

По информации руководителя окружной прокуратуры Владимира Куприянова, установлено, что сегодня, 15 декабря, между продавцами и покупателями одного из строительных магазинов рынка возник конфликт.

После словесной перепалки покупатели покинули магазин, но вскоре вернулись с оружием. Мужчина, имея при себе два травматических пистолета, выстрелил одному продавцу в ногу, другому пуля попала в мобильный телефон. Его товарищ ударил по лицу продавца и скрылся.

В настоящее время один из мужчин задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Устанавливается другой фигурант, причастный к совершению указанного уголовного правонарушения.