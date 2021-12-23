Суд избрал меру пресечения «блогеру», плевавшемуся в харьковского патрульного

Сегодня в Киевском районном суде Харькова была избрана мера пресечения «блогеру» из Днепра, который стал известен после скандала с патрульной полицией, во время которого он плюнул в харьковского патрульного.

Через несколько дней после конфликта «блогера» задержали по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 345 УКУ (угроза или насилие в отношение сотрудника правоохранительного органа).

Сегодня суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

О решении суда на своей странице в Facebook сообщает харьковский юрист и депутат Игорь Черняк.