Убил топором и обокрал: полицейские задержали подозреваемого

Накануне в селе Гениевка мужчина убил топором пенсионерку. По предварительным данным полиции, молодой человек хотел обворовать женщину. Для этого он спрятался в летней кухне, где просидел всю ночь. И в момент, когда она зашла в помещение, набросился на нее с топором.

Тело погибшей пенсионерки нашла родственница, пришедшая ее навестить.

Елена Соболевская, старший инспектор отдела коммуникации ГУНП в Харьк.обл.

Останні два дні 73-річна жінка перестала виходити на звязок. Онука вирішила навідатися до родички та виявила її мертвою. За адресою негайно прибула слідчо-оперативна група. Під час огляду було встановлено, що жінка загинула від удару сокири по голові. Ймовірне знаряддя злочину лежало поруч з тілом на підлозі.

Задержан был подозреваемый в убийстве в Харькове. Им оказался 32-летний мужчина, который уже был неоднократно судим за разбой и кражи. Все это время он скрывался в подвале.

Елена Соболевская, старший инспектор отдела коммуникации ГУНП в Харьк.обл.

На пошуки зловмисника був залучений особовий склад харківської поліції та сусідніх регіонів. Орієнтування з прикметами ймовірного вбивці було поширено у засобах масової інформації та мережі інтернет. У результаті вжитих заходів розшукуваного виявили у підвальному приміщенні однієї з багатоповерхівок у Харкові. Затриманий зізнався у скоєнному злочині.

Полиция задержала и арестовала подозреваемого в совершении такого преступления. Отныне ему грозит 15 лет тюремного заключения, в худшем случае – пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.