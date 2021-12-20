В Балаклейском районе автомобиль переехал лежавшего на дороге мужчину

Накануне в 17:25 на трассе Андреевка-Курган-Меловая в районе поселка Донец Балаклейского района водитель автомобиля Dacia Logan переехал лежавшего на дороге мужчину. От полученных травм пострадавший скончался.

Погибшему около 60 лет, его личность устанавливается, сообщили в пресс-службе ГУНП Харьковской области. Была ли у 26-летнего водителя возможность избежать наезда – разбиралась следственно-оперативная группа.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.