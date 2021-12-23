В Харькове двое мужчин провалились под лед

Сегодня в 16:28 спасатели получили сообщение о том, что под мостом в районе Подольского переулка под лед провалились двое мужчин, сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.

К месту происшествия немедленно отправилось отделение спасателей пожарно-спасательной части № 9. К моменту их прибытия стало известно, что на расстоянии около 10 метров от берега, у опоры моста в воде находятся двое мужчин, около17-ти и 34-х лет.

С помощью резиновой лодки и веревку спасатели вытащили людей из ледяной воды и доставили на берег, где их ждали медики «скорой». Спасенных доставили в больницу.

Специалисты Службы спасения напоминают, что выходить на лед, который еще не набрал нужной толщины, опасно.