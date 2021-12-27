В Харькове ищут подростка из соседней области

Полиция устанавливает местонахождение несовершеннолетнего 17-летнего жителя Днепропетровской области Ислама Магомедова, который в настоящее время может находиться в Харькове.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Его приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, глаза серые, волосы темные русые, короткая стрижка.

Парень был одет в синюю куртку с белыми вставками с серым капюшоном, серые брюки, желтые кроссовки.

В полиции просят информацию о месте нахождения разыскиваемого сообщить по телефонам: (067) 636-93-00, (097) 633-84-08, (067) 785-60-50 или 102.