В Харьковской области ищут водителя, который сбил насмерть пешехода и скрылся

На Харьковщине полицейские устанавливают водителя, совершившего наезд на пешехода и сбежавшего с места происшествия.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

От полученных повреждений в результате ДТП пешеход скончался на месте.

Тело мужчины с телесными повреждениями, характерными при ДТП, обнаружены на автодороге «Харьков-Довжанский» вблизи автозаправочной станции при повороте к селу Рай-Еленовка Харьковского района.

Правоохранители устанавливают личность водителя и автомобиль, совершивший наезд на погибшего, а также свидетелей.

Очевидцев и свидетелей, а также всех владеющих информацией о преступлении в полиции просят звонить по телефону 102.