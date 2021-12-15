Происшествия

В Харьковской области нашли пропавшую девочку-подростка

Автор АТН
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В Харьковской области полицейские оперативно разыскали 14-летнюю девочку, которая ушла из дома и не вернулась на ночь.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

15 декабря около 08:30 в дежурную часть Чугуевского РУП поступило сообщение от матери 14-летней девочки о том, что ее дочь не ночевала дома. Менее чем через час оперативники совместно с полицейским сектором ювенальной превенции разыскали девочку. Свои действия она объяснила тем, что пошла просто погулять.  Как выяснилось, она находилась у знакомых. Никаких противоправных действий в отношении нее совершено не было.

Правоохранители провели с девочкой профилактическую беседу. На родителей несовершеннолетней полицейские составили админпротокол по ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанности по воспитанию детей). 

Санкция статьи предусматривает предупреждение или наложение штрафа от 850 до 1700 гривен. 

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