В Киевском суде избирают меру пресечения задержанным за нападение на полицейских

В Киевском районном суде проводится подготовка к избранию меры пресечения задержанным на Журавлевке. Ждут доставки подозреваемых и приезда адвокатов, сообщил пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Одному из нападавших на сотрудников полиции меру пресечения избрали накануне вечером: содержание под стражей без права на залог.

Напомним, массовая драка на Журавлевке в зоне отдыха произошла в субботу около 22:30. Первый прибывший на место драки экипаж полиции подвергся нападению участников драки. По словам свидетелей, после того, как приехали еще несколько экипажей, правонарушители разбежались.

В больнице с травмами оказались пять сотрудников полиции. Семерых нападавших (возраст от 18 до 50 лет) удалось задержать. Открыто уголовное производство по ч.1 ст.28, ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношение сотрудника правоохранительного органа, совершенное группой лиц) УК Украины. Задержанным уже сообщили о подозрении.