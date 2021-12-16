В Купянске мужчина пытался зарезать полицейских

Вечером 14 декабря в Купянске полицейские прибыли на вызов по поводу семейной ссоры. Во время разговора с правоохранителями 49-летний мужчина напал на работников полиции с самодельным ножом и нанес двум полицейским телесные повреждения в области пальцев рук и лица.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, установлено, что мужчина ранее неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за насилие в семье.

Нападавший задержан в порядке ст. 208 УПК РФ и ему сообщено о подозрении по факту посягательства на жизнь работника правоохранительного органа (ст. 348 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 9 до 15 лет или пожизненного лишения свободы.