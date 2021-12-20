В Лозовой вылетел с трассы и перевернулся ВАЗ: водитель погиб

Накануне в 21:45 на трассе между поселками Троицкое-1 и Троицкое-2 Лозовского района вылетел в кювет ВАЗ 2101. Водитель автомобиля погиб.

Установлено, что водитель авто во время движения не справился с управлением: машина съехала в кювет и перевернулась. В дальнейшем легковушка перекинулась в кювет. Погибшему водителю 50 лет, сообщили в пресс-службе ГУНП Харьковской области.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.