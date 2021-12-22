В Печенегах произошел пожар в фермерском хозяйстве: от огня спасли телят

В Чугуевском районе вечером 21 декабря произошел пожар в фермерском хозяйстве.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 21 декабря в 22:09 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на территории частного фермерского хозяйства в поселке Печенеги, на ул. Михаила Кулика, 43.

На момент прибытия спасателей в хозяйственном сооружении, где содержались телята, горела солома россыпью и в тюках общей массой около 4 т.

Площадь горения составляла около 20 кв.м.

В результате горения образовалось сильное задымление.

Чтобы спасти скот, спасатели вместе с персоналом хозяйства организовали его эвакуацию в соседнее сооружение. Таким образом были спасены около 7 десятков голов телят.

В 23:06 пожар локализовали. В 00:15 ликвидировали. Причину его возникновения устанавливают.