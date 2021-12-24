В трех зданиях в центре Харькова ищут взрывчатку

Полиция проверяет информацию о минировании трех объектов в Харькове.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, сегодня, 24 декабря, в 09:38 в полицию поступило сообщение о том, что в зданиях по улице Полтавский Шлях, площади Героев Небесной Сотни и Привокзальной площади заложена взрывчатка.

По адресу работают следственно-оперативные группы и специалисты управления взрывотехнической службы ГУНП в Харьковской области.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и уведомлений территориальных подразделений полиции, проводится проверка.