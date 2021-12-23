В тройном ДТП погиб один человек, еще двое попали в больницу

Сегодня утром на автодороге «Харьков – Волчанск», недалеко от села Кутузовка, произошло столкновение сразу трех автомобилей. Дорогу не поделили Ford, Volkswagen и Нива. От сильного удара в салоне Форда зажало сидящего на переднем сиденье пассажира. Травмы оказались несовместимыми с жизнью: тело погибшего из разбитого авто доставали уже спасатели.

Евгений Василенко, нач. сектора по работе со СМИ ГУ ГСЧС в Харьковской обл.

До місця події було направлено відділення служби порятунку на спеціальному аварійно-рятувальному автомобілі. Рятувальники, за допомогою спецінструменту, деблокували тіло загиблого пасажира з понівеченої автівки. А також з медиками надали допомогу, витягли постраждалих з двох автомобілей та транспортували до карети швидкої медичної допомоги.

Всего из-за дорожно-транспортного происшествия получили травмы четыре человека. После осмотра медики «скорой» приняли решение срочно отправить двоих мужчин с разными травмами в стационар. Сейчас пострадавшие остаются под наблюдением врачей в состоянии средней степени тяжести, говорят в центре экстренной медицины.

Виктор Забашта, директор «Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»

Один з Форду, чоловік 29 років, у нього ізольована травма – це перелом стегна. Він був доправлений до обласної клінічної травматологічної лікарні. І також до лікарні швидкої допомоги доправили водія Фольксвагена. У нього теж травма черепно-мозкова і переломи.

Предварительно полиция установила, что водитель Volkswagen не выбрал безопасную скорость и дистанцию, когда обгонял ВАЗ, что и привело к столкновению сначала с одним автомобилем, а затем с другим. Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства.