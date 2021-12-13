Водитель, сбивший насмерть женщину в Купянске, задержан

Тело женщины с повреждениями, характерными для ДТП, было обнаружено сегодня утром в 06:30 на улице Сватовской в ​​Купянске.

Погибшей оказалась 43-летняя местная жительница. Автомобиль с места ДТП скрылся.

В результате оперативно-розыскных мероприятий был установлен автомобиль и задержан его 33-летний владелец. Как сообщили в пресс-службе ГУНП Харьковской области, после совершения ДТП мужчина поехал к родственнице, которая живет в 30 км от Купянска, чтобы спрятать автомобиль.

По результатам медицинского освидетельствования мужчина был трезв. В настоящее время он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины.