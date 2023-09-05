11 років ув’язнення — прокурори довели вину жінки, яка коригувала російські обстріли по Харкову

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винною 30-річну жінку у поширенні інформації про переміщення, рух та розташування Збройних Сил України за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 114-2 КК України).

Встановлено, що уродженка м. Антрацит Луганської області, яке з 2014 року окуповано російськими військовими, вже тривалий час проживала у Харкові.

Прокурори у суді довели, що за завданням представника НЗФ «ЛНР» вона передавала йому інформацію про розташування українських військових та техніки у Харкові.

Жінка також передала координати і допомогла ворогу скоригувати вогонь по освітніх, медичних, торговельних об’єктах та по житлових кварталах у центрі міста.

У квітні минулого року правоохоронці затримали жінку в порядку ст. ст. 208, 615 КПК України. Під час обшуку у неї було виявлено майже 135 тисяч євро, понад 215 тисяч доларів США та майже 735 тисяч російських рублів.

5 вересня 2023 року колегія суддів Дзержинського районного суду м. Харкова винесла стосовно жінки обвинувальний вирок. Їй призначено покарання у виді 11 років позбавлення волі.

У судовому засіданні обвинувачена свою вину не визнала. Триває строк на апеляційне оскарження вироку.

Досудове розслідування та оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

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