20 поранених, серед них діти та іноземець: дані прокуратури щодо обстрілу Харкова

30 грудня близько 19:10 російські військові завдали ракетних ударів по центральній частині Харкова. У результаті обстрілів пошкоджено готель, багатоквартирні житлові будинки, дитячий садок, адміністративні будівлі, магазини, ресторани, торговельні павільйони та автомобілі людей тощо.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Станом на зараз відомо про 20 поранених, серед них двоє хлопців 16 та 14 років і радник з безпеки команди журналістів німецького медіа – громадянин Великої Британії.

Девʼятеро осіб з усіх постраждалих отримали допомогу на місці.

За процесуального керівництва Шевченківської та Київської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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