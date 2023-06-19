50 підозрюваних у причетності до ДРГ та пропаганді затримали на Харківщині протягом доби

1236 мешканців Харківщини минулої доби зателефонували на спецлінію поліції 102.

Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 50 осіб.

З метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 5400 транспортних засобів.

В ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили 2 громадян у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили наркотичні речовини.

Правоохоронці склали 4 адміністративні протоколи щодо водіїв, які керували автомобілем у стані сп’яніння.

На звільнених територіях співробітники поліції забезпечують публічну безпеку та порядок.

Слідчими підрозділами Національної поліції України здійснюються заходи щодо реєстрації воєнних злочинів у звільнених населених пунктах. Всього з початку деокупаційних заходів зареєстровано 8 051 воєнний злочин, з яких найбільше 7376 – за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) та 608 – за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Про будь-які інші злочини або події на звільнених територіях ви можете цілодобово повідомляти на «гарячу» лінію «102», до чергової частини Головного управління Національної поліції в Харківській області за телефоном (050)302 20 44 або через чат-бот @Kharkiv102_bot.

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