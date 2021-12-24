«Адская Николая» для Путина: в Харькове прошёл уличный перфоманс

Сегодня, 24 декабря, возле Консульства России в Харькове провели акцию для того, чтобы показать, что Украина не хочет войны. На мероприятие пришло несколько участников, которые под зданием оставили коробку с «подарками» для Путина — игрушечный мозг, учебник истории Украины, печатную Конвенцию ООН.
Организатор Анна Шарыгина рассказывает, что именно этих «подарков» президенту РФ не хватает для того, чтобы он отстал от территорий страны.
До хороших діток приходить Святий Миколай, до поганих — ніхто не приходить, а Пекельна Миколая приходить до справжніх поганців. Для нас було важливо сказати, щоб Путін разом із військами не дурили людей та забиралися геть від українських кордонів. Також нам було важливо висловитися публічно та в мирний спосіб, бо свобода слова і демократія — це те, що, зокрема, відрізняє нашу країну від держави-агресора.