«Адская Николая» для Путина: в Харькове прошёл уличный перфоманс

Сегодня, 24 декабря, возле Консульства России в Харькове провели акцию для того, чтобы показать, что Украина не хочет войны. На мероприятие пришло несколько участников, которые под зданием оставили коробку с «подарками» для Путина — игрушечный мозг, учебник истории Украины, печатную Конвенцию ООН.

Организатор Анна Шарыгина рассказывает, что именно этих «подарков» президенту РФ не хватает для того, чтобы он отстал от территорий страны.