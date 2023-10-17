Аферисти з Харкова заробляли на «ухилянтах»

19-річний харків’янин, знаючи, що в Україні запрацювала система «Шлях», за допомогою якої водії призовного віку можуть перетинати державний кордон України, розробив схему незаконного збагачення.

До втілення злочинного плану організатор залучив ще 6 своїх знайомих, повідомляє прокуратура Харківській області.

Шахраї розміщували в Telegram-чатах оголошення, в яких пропонували допомогу в законному перетині кордону України.

Узгодження деталей поїздки відбувалось під час листування в месенджерах та за допомогою телефонних дзвінків у приміщенні так званого «кол-центру», обладнаного необхідною технікою.

Обвинувачені обіцяли допомогти у виготовленні пакету документів, необхідних для виїзду, та в безпосередньому перевезенні. Вартість такої послуги становила від 1000 до 2500 доларів США.

У день виїзду клієнти передавали одному з членів організованої групи гроші, в обмін отримуючи документи нібито для перетину кордону.

Ділок зазначав, що поїздка відбудеться на автомобілі під керуванням жінок.

Проїхавши частину дороги, водійки під різними приводами робили зупинку, під час якої пасажири виходили з машини. Згідно розробленого шахраями плану, жінки не чекали їх повернення, а їхали з місця, залишаючи пасажирів на дорозі.

За результатами розслідування правоохоронцями доведено 8 епізодів злочинної діяльності.

Загальна сума завданих збитків становить майже 400 тисяч гривень.

Обвинувальний акт розглядатимуть у Ленінському районному суді м. Харкова.

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