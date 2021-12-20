Антициклон на Харьковщине: из-за непогоды автомобили застревали в сугробах

Из-за непогоды и вьюги на дорогах Харьковщины усложнилось движение и увеличилось количество ДТП. Снег, который шел в течение дня, значительно снизил видимость, а из-за гололеда водителям было сложнее справляться с управлением транспорта.

Евгений уже 20 лет работает водителем автобуса, поэтому каждый день, несмотря на погоду, выполняет рейсы. Мужчина говорит, во время гололеда и заносов важно быть максимально осторожным и внимательнее следить за дорогой.

Евгений, водитель

В 14-40 я выехал отсюда, в 16-40 я был в Краснограде, дороги были почищены. Самое главное — в гололед не тормозить вообще, забыть про тормоз, только скоростями и как можно плавней, никаких резких движений. И заранее переключать дальний свет на ближний, чтобы не мешать встречному движению.

На дорогах города движение также было затруднено, но коммунальщики довольно быстро расчистили магистрали. Но водители признают, во время непогоды лучше вообще никуда не выезжать.

Виктор, водитель

Скользко, а потом посыпали вроде, и все нормально. — А вообще сложно было вчера ездить? — Да.

Юрий, водитель

Ну что, почищено, что растаяло, сейчас нормально.

За минувшие сутки спасатели четыре раза выезжали на помощь застрявшим в снежных заносах водителям, которые не смогли самостоятельно выбраться. Они освобождали автомобили с помощью спецтранспорта.

Евгений Василенко, нач. сектора работы со СМИ ГУ ГСЧС в Харьк.обл.

Всього було здійснено 4 виїзди і було надано допомогу 5 транспортним засобам. Зокрема у Куп’янському районі на трасі Куп’янськ-Шиповате, поблизу села Куцівка. Застрягла «ЗІЛ» 130 та «Daewoo Lanos». До місця події було направлено відділення рятувальників на спеціальному автомобілі підвищеної прохідності, і співробітники ДСНС за допомогою лебідки та тросу витягли ці дві автівки.

В Службе автомобильных дорог сообщили: за прошедшие сутки на дорогах области работало около 180 единиц спецтехники и были задействованы 200 сотрудников.

