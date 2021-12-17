Атмосферный памятник Геннадию Кернесу появился в Харькове

На скамейке в парке Горького. Памятник Геннадию Кернесу, по мнению авторов этой инициативы, объединил главные ассоциации с ним. Его установили к годовщине смерти одиозного мэра.

Анатолий Родзинский, адвокат, общественный деятель

За год со смерти Кернеса в Харькове так и не появился памятник Геннадию Адольфовичу. Группа неравнодушных харьковчан вместе с известным скульптором и дизайнером, мы установили памятник Геннадию Кернесу, в годовщину его смерти. Веселый, позитивный Кернес на лавочке в парке Горького. Я хочу, чтобы его помнили именно таким.

У горожан скульптура вызвала положительные эмоции. Говорят, если присмотреться – похож.

Александр

Как-то совсем маленький, я бы побольше поставил…

Такие мини-скульптуры, говорит Родзинский, ставят в Европе и в некоторых городах Украины уже давно. Но настаивают, что здесь более важна память.

И если подобных скульптур других харьковчан будет много — они станут туристическим магнитом Харькова. А Кернес видел родное место именно туристическим.