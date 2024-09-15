Авіабомбу ФАБ-250 на Харків окупанти запустили з Бєлгородської області

15 вересня окупанти завдали удару по Харкову з літака СУ-34 керованою авіаційною бомбою ФАБ-250 з УМПК з населеного пункту Томарівка Бєлгородської області рф.

Такі попередні дані озвучили в Харківській обласній прокуратурі.

Зафіксовано пряме влучання авіаційного боєприпасу між 9 та 10 поверхами у дванадцятиповерховому житловому будинку у Немишлянському районі.





Травми різного ступеня тяжкості та гостру реакцію на стрес отримала 41 людина, серед них чотири дитини. Наймолодший постраждалий – однорічний хлопчик.

Наразі є інформація про перебування під завалами літньої жінки. Рятувальна операція триває.

За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).









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