Без опадів, до +19 °C: погода у Харкові 4 квітня

Погода 4 квітня у Харкові та області буде хмарною з проясненнями: синоптики обіцяють без істотних опадів. Вдень повітря у місті прогріється до +19 °C.

Про це повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

На Харківщині сьогодні буде хмарно з проясненнями. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі коливатиметься від +3 до +8 °C, вдень очікується +15…+20 °C.

У Харкові вночі температура складе +4…+6 °C, вдень повітря прогріється до +17…+19 °C.

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