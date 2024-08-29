Частина двох районів Харкова залишається без світла

29 серпня близько 00:30 внаслідок нічних ворожих обстрілів в частині деяких районів Харкова відбулися відключення електропостачання.

Про це повідомили в «Харківобленерго».

«Енергетики володіють всією інформацією та працюють над відновленням світла», – йдеться в повідомленні.

Станом на 9 ранку без світла все ще залишалися частина Київського та Салтівського районів.

Як повідомляв у ранковому зведенні начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, ударів по Харкову протягом доби не зафіксовано.

За інформацією голови Малоданилівської громади Олександра Гололобова, вночі близько 1:00 була обстріляна територія громади.

«Без жертв. Відбулось займання лісу науково-дослідної станції», – повідомив очільник громади.

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