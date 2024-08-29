Через обстріли у Харкові без світла залишилися майже 70 тисяч абонентів

Після ворожих обстрілів у Харкові знеструмлено 69,5 тисячі абонентів.

Про це повідомляє Міністерства енергетики України.

Всього станом на ранок 29 серпня внаслідок бойових дій без напруги на Харківщині залишаються 110,8 тисячі абонентів.

Нагадаємо, о 9 ранку без світла у Харкові залишалися частина Київського та Салтівського районів.

За даними Харківської ОВА, ударів по Харкову протягом доби не зафіксовано. Як повідомляв голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов, вночі 29 серпня близько 1:00 була обстріляна територія громади.

«Без жертв. Відбулось займання лісу науково-дослідної станції», – повідомив очільник громади.

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