Через похолодання рф може посилити обстріли: Терехов розповів про готовність Харкова до морозів

У Харкові через сильні пошкодження, отримані внаслідок останніх обстрілів міста, без опалення залишається один будинок: в решті вдалося відновити теплопостачання.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

За словами міського голови Ігоря Терехова, в тому будинку, який залишається без тепла, дуже серйозні руйнації, і сьогодні підключати до нього систему опалення немає сенсу.

Також мер зазначив, що через похолодання рф може посилити обстріли енергетичної інфраструктури. Проте, за словами Терехова, в Харкові заздалегідь підготувалися до цього та обладнали котельні автономними джерелами живлення. Крім того, під час блекауту харків’яни зможуть скористатися 74 міськими «Пунктами незламності».

📸 Фото: Дмитро Гайдук

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