Через удари дронами по Харкову загинули п’ятеро людей, ще 34 постраждали (фото)

Поліція задокументувала наслідки воєнного злочину росіян.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.



З-під завалів рятувальники деблокували чотири понівечені обгорілі тіла. Серед загиблих – дитина. Вранці в лікарні помер 88-річний чоловік, якого у тяжкому стані шпиталізували після обстрілу.

Нагадаємо, що ввечері 3 квітня військові рф атакували Харків ударними дронами типу «Герань-2». Внаслідок обстрілу БпЛА пошкоджено житлові будинки, автомобілі, зайнялися пожежі. Зруйновано під’їзд будинку.

З-під завалів рятувальники деблокували чотири понівечені обгорілі тіла. За попередніми даними, під руїнами власного будинку були знайдені тіла родини – батька, матері та їхньої доньки. Щоб ідентифікувати особи загиблих слідчі поліції відібрали зразки ДНК у їхніх рідних. Особа четвертого загиблого, 45-річного сусіда загиблої родини, також встановлена за результатами ДНК-експертизи.

Різні травми та стрес отримали 34 постраждалих, один чоловік сьогодні помер у лікарні. Серед поранених – троє неповнолітніх.

На місцях подій поліцейські та рятувальники продовжують ліквідувати та документувати наслідки обстрілів, вилучають речові докази.

За фактом воєнного злочину розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

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