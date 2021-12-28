Депутаты от партии «Слуга Народа» подвели итоги работы в 2021 году

Депутаты советов всех уровней Харьковщины от «Слуги Народа» отчитались перед избирателями за год работы. Жители региона поддержали 425 кандидатов от партии «Слуга Народа», ставших депутатами разных уровней и председателями громад.

Во время «Большого отчета» обсудили победы и проблемные вопросы.

Елена Шуляк, глава политической партии «Слуга Народа»

Звичайно, це «Велике будівництво», тому що оновлено вже більше 13 тисяч км доріг, збудовані тисячі соціальних об’єктів. Не можна оминути і цифровізацію. Те, як працює державний портал «Дія»

Еще один весомый результат активной работы депутатов – принятие постановления о создании Государственной службы по делам детей.

Павел Сушко, глава Харьковской областной организации «Слуга Народа»

Ми в парламенті, за допомогою і місцевих депутатів, з підтримкою місцевих депутатів, вже прийняли постанову щодо створення Державної служби України у справах дітей. Ми можемо пишатися тим, що в Харкові не пішли бездумним шляхом щодо ліквідації дитячих закладів

Останавливаться на достигнутом депутаты не собираются – работают дальше. В частности, среди планов на будущий год – наращивание темпов «Большого строительства».