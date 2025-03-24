Десятирічна шахістка з Харкова виборола «срібло» на чемпіонаті України

З 12 по 20 березня у Львові пройшов чемпіонат України з класичних, швидких та блискавичних шахів серед юнаків та дівчат до 10 років. Юна шахістка з Харкова посіла друге місце.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

У чемпіонаті брали участь понад 200 юних шахістів із різних областей, зокрема й з Харківської області.

«У турнірі з класичних шахів харківська спортсменка Олеся Печенізька-Ткачова продемонструвала високий рівень гри, набравши 7,5 очок з 9», – йдеться в повідомленні.

У підсумку харківʼянка виборола друге місце.

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