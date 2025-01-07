Для розчищення трас на Харківщині дорожники вивели понад 100 одиниць техніки

Циклон, що напередодні приніс на Харківщину рясні опади у вигляді мокрого снігу та дощу, вщух уже після опівночі. Роботи дорожникам додали опади й коливання температури повітря.
Про це повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.
У ніч проти вівторка на усування наслідків снігопаду вийшло понад 100 одиниць спеціальної техніки. Щоб уникнути зупинок і ускладнення руху на дорогах державного значення, підрядні організації Служби відновлення задіяли:
- КДМ – 77 од.;
- навантажувачі – 30 од.
Використано:
- ПСС – 2118 т;
- сіль – 28 т.
Очищено доріг – 898 км.
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