До 36º тепла, без опадів: погода у Харкові 15 липня

У Харкові та області у понеділок, 15 липня, очікується мінлива хмарність. По області ймовірний короткочасний дощ із грозою. У місті без опадів.
Про це повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.
Погода у Харкові 15 липня
Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень без опадів.
Вітер північний, 7-12 м/с.
Температура повітря вночі 20-22 °C, вдень 34-36 °C.
Погода по Харківській області 15 липня
Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Місцями гроза.
Вітер північний, 7-12 м/с.
Температура повітря вночі 17-22 °C, вдень 33-38 °C.
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