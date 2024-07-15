До 36º тепла, без опадів: погода у Харкові 15 липня

У Харкові та області у понеділок, 15 липня, очікується мінлива хмарність. По області ймовірний короткочасний дощ із грозою. У місті без опадів.

Про це повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

Погода у Харкові 15 липня

Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень без опадів.

Вітер північний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі 20-22 °C, вдень 34-36 °C.

Погода по Харківській області 15 липня

Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Місцями гроза.

Вітер північний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі 17-22 °C, вдень 33-38 °C.

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