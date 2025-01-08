Дощ, хмари, плюсова температура: погода у Харкові 8 січня

Сьогодні, 8 січня, у Харкові буде хмарно, сиро та відносно тепло. Синоптики прогнозують дощ та до +9 °C.

Про це повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

Погода у Харкові 8 січня

У середу, 8 січня, небо у Харкові буде вкрито хмарами, дощитиме.

Вітер південний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі +2…+4 °C, вдень +7…+9 °C.

Погода на Харківщині 8 січня

У Харківській області сьогодні також буде хмарно. Вночі – без опадів, вдень – дощ.

Вітер південний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі 0…+5 °C, вдень +5…+10 °C.

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