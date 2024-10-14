Дощ та максимум 11° тепла: погода у Харкові 14 жовтня

У понеділок, 14 жовтня, у Харкові прогнозують дощ протягом всього дня – від сильного до помірного. Максимальна температура повітря складатиме +11 °C.

Про це повідомляє sinoptik.ua.

«Протягом усього дня у Харкові утримається хмарна погода. Нічний сильний дощ вранці йде слабкіше. Вдень він послабшає ще більше і до вечора закінчиться», – йдеться в повідомленні.

Температура підніметься з +4 °C вранці до +11 °C вдень, вночі до +7 °C. Вітер змінних напрямків, 2-5 м/с.

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