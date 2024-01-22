Довічне ув’язнення загрожує російському агенту, який через матір збирав інформацію про Сили оборони на Харківщині

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 37-річного чоловіка за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Фігурант кримінального провадження нині проживає у бєлгородській області рф та вже отримав паспорт громадянина держави-агресора. За час проживання у рф він встиг налагодити контакт з російськими спецслужбами та тепер виконує всі їхні вказівки. Сам чоловік родом з Вовчанська.

За даними слідства, обвинувачений передавав російським кураторам інформацію про переміщення та місця базування Сил оборони на території м. Вовчанськ та інших населених пунктів Чугуївського району. Після цього вказані дислокації піддавались обстрілам з боку зс рф.

Необхідні дані чоловік отримував від своєї матері та товариша, які залишились проживати у Вовчанську.

Під час розмов зрадник випитував інформацію, не приховуючи, що робить це для російських спецслужб та з метою якнайскорішого захоплення Харківського регіону. Співрозмовники у «бесідах» використовували діалекти та найменування об’єктів у місті, які є зрозумілими для мешканців.

Нині його оголошено у розшук. Його судитимуть заочно у Чугуївському міському суді Харківської області.

Обвинуваченому загрожує позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

Досудове розслідування здійснювало Управління СБУ в Харківській області.

Довідково: справа щодо матері та товариша обвинуваченого вже перебуває на розгляді у Чугуївському міському суді Харківської області.

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