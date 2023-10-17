ДТП на Салтівці: є загиблий, ще двоє травмовано

17 жовтня о 12:19 на номер «101» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду що сталася на проспекті Ювілейному міста Харкова.

На місце події виїхали рятувальники Салтівського району, повідомляє ДСНС в Харківській області.

По прибуттю встановлено, що водій автомобіля «DACIA Logan» не впорався з керуванням, злетів з дороги та в’їхав у стіну багатоповерхівки.

Внаслідок ДТП водій автівки, чоловік 1951 року народження загинув на місці.

Ще двох пасажирок 1958 та 1990 р.н. було травмовано. Постраждалих жінок було госпіталізовано до лікувального закладу.

Рятувальниками проводились роботи по деблокуванню 1 потерпілої жінки та загиблого чоловіка.

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