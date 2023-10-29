Двоє постраждалих внаслідок падіння дерев у Харкові перебувають в лікарні

Протягом 28-29 жовтня підрозділи Харківського гарнізону ДСНС 29 разів залучалися для надання допомоги населенню і комунальним службам у розпилюванні та прибиранні з проїзних частин, будівель і машин повалених дерев. Внаслідок падіння дерев травмовано 3 особи, 2 з яких госпіталізовано до лікувального закладу.

Як повідомили в міськраді, перший постраждалий був доправлений до лікарні близько 15:00 з переломом ключиці після падіння гілки, а другого госпіталізували близько 18:00 з забоєм після падіння дерева на Салтівці.

Зараз вони отримують медичну допомогу та знаходяться під наглядом лікарів.

Працювали 29 одиниць рятувальної техніки і близько 140 рятувальників. Прибрано з проїзних шляхів та житлових кварталів біля 24 повалених дерева, проводились інші невідкладні аварійні роботи.

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