Двумя дозами от COVID-19 в области уже вакцинированы более 800 тысяч человек — ХОГА

Двумя дозами от COVID-19 на Харьковщине уже вакцинированы более 800 тысяч человек.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Как отметил сегодня, 15 декабря, на брифинге директор Департамента здравоохранения ХОГА Максим Хаустов, полный курс прививки против коронавируса прошли 40% от общей численности населения Харьковщины.

По его информации, с начала вакцинальной кампании всего сделана 1 855 791 прививка. Одной дозой привиты 1 016 233 человека, что составляет 48% от общего количества населения региона. Всего за предыдущие сутки от коронавируса вакцинированы 10 699 человек.

«За период вакцинальной кампании проведено 6094 прививки лицам в возрасте от 12 до 17 лет. Также так же за этот период сделано 437 217 прививок лицам старше 60 лет. В частности, на сегодняшний день 60% медицинских работников прошли полный курс прививки. Из них 76% – те, которые получили хотя бы одну дозу прививок. Среди педагогов 89% прошли полный курс прививки, и хотя бы одну дозу получили 96% человек», – привел данные Максим Хаустов.

Кроме этого, он отметил, что по состоянию на утро 15 декабря госпитальная база в области составляет 5080 коек «первой» и «второй» волны, которые на 100% обеспечены кислородом. Из них больными занято 1997 коек, что составляет 39,3%.

«Среди всех госпитализированных пациентов вакцинированных двумя дозами – 129 человек, что составляет 6,5% от всех пациентов, находящихся в стационаре. В реанимационных отделениях из 335 коек заполнены больными 181, что составляет 54%», – отметил Максим Хаустов.

В частности, на аппаратах ИВЛ находится в настоящее время 129 пациентов. Коек с централизованной подачей кислорода – 3096, из которых занято 1074 койки, что составляет 34,7%.