Елочные базары: сколько стоят новогодние деревья и как правильно выбрать

Елочная ярмарка на Конном рынке. Рядами выстроились новогодние деревья разной высоты, плотности и цены. Продавец елок Алексей к работе приступил 15 декабря, уже успел продать около 100 деревьев. Говорит, лучше всего берут крымскую сосну – за яркий зеленый цвет и аромат хвои. Самую скромную и низкую продает за 200 гривен. В таком же ценовом диапазоне, говорит, и сосна обычная. Туман, перепады температур и дождь не сыграл на руку зеленому дереву.

Алексей Олейник, продавец елок

В этом году простая, наша українська — вона вся желтая. Тому що погода, перепади температур були большие. И она вся блєдная

Алексей говорит, чтобы праздничное дерево радовало как можно дольше, при покупке надо обратить внимание на некоторые моменты.

Алексей Олейник, продавец елок

Вибираєм, шоб зєлєненька була, ствол ровненький і желатєльно 4-5 ярусов, шоб було вєток

Зеленую и душистую елку приобрел и харьковчанин Руслан. Говорит, выбор на рынке сейчас такой, что разбегаются глаза. За дерево отдал 350 гривен, удалось немного сторговаться.

Руслан

Мы каждый год хотим ставить искусственную, но все равно приходит зима, Новый год и все равно хочется, чтобы она стояла и пахла. Самое главное, чтоб их не выбрасывали, лучше пускай люди покупают, а то жалко, когда на каждом углу торгуют, а потом смотришь их выбрасывают

У Павла цены на новогоднее дерево стартуют от 400 гривен и заканчиваются на нескольких тысячах. Это — за елку-гиганта – аж в четыре с половиной метра.

В общем, говорит, цены остались примерно такими же, как и в прошлом году. Рост есть, но незначительный.

Павел Торжков, продавец елок

Есть и с Николаева, и с Чернигова, с области местные. Все привозное. Потому может, и цена некоторым не нравится. Но это же доставка, транспорт. Большие расходы

Ажиотажа у новогодних деревьев пока нет. Через несколько часов торговли удалось продать чуть меньше 10 штук, а хотелось бы больше, говорит Павел. Всему виной уверен не зимняя погода. Продавцы надеются, что более оживленная торговля начнется уже завтра — в канун Дня Святого Николая и продолжится на следующей неделе.

Павел Торжков, продавец елок

Все зависит от погоды, сегодняшняя погода не способствует хорошим торгам. Потому что дожди, снег. Не охота. Охота мороза градусов 5, снега белого пушистого, и все будет хорошо у нас

Популярностью среди покупателей пользуются и крошечные елки, а точнее икебаны, собранные из веточек ели. Она не занимает много места и пахнет лесом. За такую ​​красотку просят от 250 гривен. Приблизительно за такую ​​же цену продают и новогодний венок на двери