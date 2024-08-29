Харків

Фельдшер, тракторист, бухгалтер: яких фахівців шукають работодавці на Харківщині

Автор Галина Шподарева
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Станом на 29 серпня 2024 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2416 вакансій.

1. Фельдшер –  51 000 грн.        
2.  Рентгенолаборант – 50 000 грн.         
3.  Тракторист – 40 000 грн.       
4.  Головний бухгалтер – 30 500 грн.          
5.  Оператор верстатів з програмним керуванням – 30 000 грн.        
6.  Токар – 29 900 грн.      
7.  Майстер цеху – 28 000 грн.        
8.  Різальник паперу, картону та целюлози – 25 000 грн.        
9. Оператор лінії у виробництві харчової продукції – 22 000 грн.        
10. Швачка – 20 000 грн.         
        
З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням

З питань зайнятості можна звертатися у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 за телефонами: 0800 600 498; +38 063 847 83 67; +38 096 055 48 69; +38 067 728 97 45; +38 097 970 40 68.        

Інформацію про стан роботи та контакти філій Харківського обласного центру зайнятості та їх структурних підрозділів можна переглянути за посиланням.

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