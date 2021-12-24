Где сегодня в Харькове нет воды: (адреса отключений)

Сегодня, 24 декабря, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Холодногорский район: ул. Ташкентская (п/с), пер. Солоницевский (п/с), пер. 1-й Золочевский (п/с), пер. 1-й Золочевский, 1, ул. Инициативная, 4 (п. №1-4), ул. Холодногорская, 3 (стояк) до 20:00 24.12.21 г.

Киевский район:

спуск Куликовский (ул. Революции), 5, 5-я, 7, 7/9, 8/10, 9, 11, 12, 13, 15, 16, ул. Пушкинская, 54 (п. №5) к 20:00 24.12.21 г.

Московский район:

пр. Лва Ландау (50 лет СССР), 243 до 20:00 24.12.21 г.

Новобаварский район:

ул. Катаева, 11 (п. №3, спаренный стояк), ул. Академика Богомольца, 25 (п. №2) до 20:00 24.12.21 г.

Шевченковский район

ул. Ахсарова, 13, 17 к 08:00 24.12.21г.; ул. 23 Августа, 60а, ул. Тобольская, 46-б,в, 48, 50, 52 к 20:00 24.12.21 г.