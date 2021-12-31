Где в Харькове нет воды 31 декабря (адреса)

Сегодня, 31 декабря, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьководоканал», по состоянию на 8:15 воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: пр. Людвика Свободы, 33 до 20:00 31.12.21 г.

А также:

Московский район

ул. Гвардейцев Широнинцев, 26 (п. №6, стояк) до 17:00 31.12.21 г.; ул. Героев Труда, 34 (п. №3, стояк) до 20:00 31.12.21 г.

Новобаварский район:

ул. Юрия Паращука (Минайленко), 4 (п. №1, спаренный стояк) до 15:00 31.12.21 г.

Основянский район:

пер. Троицкий (Ивана Дубового), 13 к 20:00 31.12.21 г.

Слободской район:

ул. Александра Матросова, 8-я (п. №4, стояк) до 20:00 31.12.21 г.