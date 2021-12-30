Где в Харькове сегодня нет воды (адреса)

Сегодня, 30 декабря, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.



Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: пр. Науки (Ленина), 29-я, 31-я, б 31/1, пр. Победы, 62-б (п. №2, стояк), ул. Старицкого, 15 (п. №3, стояк), ул. Данилевского, 19 (п. №5, стояк) до 20:00 30.12.21 г.

Индустриальный район

ул. Франтишка Крала, тридцать третья (п. №4) до 17:00 30.12.21 г.

Киевский район

ул. Сумская, 114 к 17:00 30.12.21 г.

Московский район:

пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 59 (п. №3, стояк) до 17:00 30.12.21 г.; ул. Героев Труда, 34 (п. №3, стояк) до 20:00 30.12.21 г.; пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 69 (стояк) до 17:00 30.12.21 г.

Немышлянский район:

шоссе Салтовское, 262-а (п. №6, стояк) до 20:00 30.12.21 г.

Основанский район:

ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 11-б до 17:00 30.12.21 г.

Слободской район:

ул. Зерновая, 6/6 (п. №3, стояк), ул. Зерновая, 55-я (п. №1, стояк), пр. Гагарина, 49-я (п. №6) до 20:00 30.12.21 г.