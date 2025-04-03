Є влучання в центральній частині міста та у промисловій зоні: деталі нічного масованого обстрілу Харкова

Увечері 2 квітня протягом години росіяни завдали близько 14 ударів по Київському району Харкова. Точну кількість влучань можна буде встановити після огляду місць подій.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Це вже п’ятий масований обстріл міста за тиждень. Для ударів знову використано групу БпЛА «Герань-2».
Основні влучання – по промисловій зоні, також зафіксовано два удари біля приватної житлової забудови, де пошкоджено фасади будинків, вибито шибки та вікна. Є влучання по відкритій місцевості та біля одного зі складських приміщень у центральній частині міста.
Постраждалих немає. Пошкоджено об’єкти громадського користування, стовпи та світлофори.
За фактами цих воєнних злочинів відкрито кримінальні провадження, тривають огляди місць подій.
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