Харків

Інфаркт міокарда та клінічна смерть: лікарі «швидкої» у Харкові врятували жінку

Автор Геннадій Семенов
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У Харкові бригада «швидкої» реанімувала пенсіонерку.

Про це повідомляє «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».

7 січня о 13:30 екстрений виклик до 74 – річної жінки.

Гострий інфаркт міокарда став причиною клінічної смерті.

Завдяки злагодженим та високопрофесійним діям бригади ЕМД № 2102 у складі парамедика Олега Селіванова та, екстреного медичного техніка Олега Марюхни жінку вдалося «повернути» до життя.

Пенсіонерку доставлено до медзакладу.

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