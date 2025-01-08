Інфаркт міокарда та клінічна смерть: лікарі «швидкої» у Харкові врятували жінку

У Харкові бригада «швидкої» реанімувала пенсіонерку.
Про це повідомляє «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».
7 січня о 13:30 екстрений виклик до 74 – річної жінки.
Гострий інфаркт міокарда став причиною клінічної смерті.
Завдяки злагодженим та високопрофесійним діям бригади ЕМД № 2102 у складі парамедика Олега Селіванова та, екстреного медичного техніка Олега Марюхни жінку вдалося «повернути» до життя.
Пенсіонерку доставлено до медзакладу.
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