Харків’ян запрошують долучитися до створення Транспортної стратегії міста

Громадське опитування щодо розроблення Транспортної стратегії міста стартувало в Харкові.

Про це повідомляє міськрада.

Ця ініціатива реалізується у співпраці з Міністерством транспорту Великої Британії, компанією «Arup» та за підтримки Уряду Великої Британії та Фонду Нормана Фостера.

Метою стратегії є створення сучасної, стійкої та інклюзивної транспортної мережі, яка сприятиме післявоєнному відновленню міста та забезпечить економічне зростання. Вона розробляється для п’яти пілотних проєктів, визначених концепцією Генерального плану Харкова.

Мешканців міста запрошують долучитися до опитування, заповнивши анкету до 17 січня (включно). Надані відповіді допоможуть врахувати потреби громади та визначити пріоритетні напрямки розвитку транспортної інфраструктури.

Заповнити анкету можна за посиланням.

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