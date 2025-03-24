Харків’янин обдурив 22 людини, продаючи неіснуючі товари в інтернеті

У Харкові 30-річний чоловік ошукав 22 людини, отримавши понад 1,2 млн гривень за неіснуючі товари. Зловмисник розміщував оголошення в інтернет-магазині та вимагав передоплату.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Поліцейські встановили, що шахрай діяв з грудня 2023 по вересень 2024 року. Він розміщував оголошення про продаж товарів на сторінці інтернет-магазину та контактував із покупцями через месенджер. Після отримання замовлення зловмисник пропонував перерахувати гроші на банківську картку як повну оплату або передоплату, однак товар покупцям не надсилав.

Таким чином він «продав» неіснуючі спортивні речі, техніку, мобільні телефони, квадрокоптери, зарядні станції та акумуляторні батареї. Загальна сума збитків становить 1 мільйон 200 тисяч гривень.

Правоохоронці встановили особу шахрая – ним виявився 30-річний раніше судимий чоловік. За цими фактами відкриті кримінальні провадження за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру, триває перевірка його причетності до інших аналогічних злочинів.

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