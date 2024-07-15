Харків

Харків отримав 13 потужних генераторів від Франції

Автор Геннадій Семенов
28 0
0
FacebookTwitterVKWhatsappTelegramViberEmail

14 липня Харків отримав 13 потужних генераторів від Франції.

Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

Харків отримав 13 потужних генераторів від Франції 7

«Це важливий ресурс для того, щоб Харків зміг більш-менш стабільно пройти наступний опалювальний сезон», – зазначив Терехов.

Харків отримав 13 потужних генераторів від Франції 9
Харків отримав 13 потужних генераторів від Франції 11

«Цій передачі передувала потужна спільна робота обох сторін. Адже знайти певне обладнання – це одне, а ось підібрати саме те, що відповідає конкретному запиту і потребам нашого міста в умовах постійних російських обстрілів енергоінфраструктури, – зовсім інше», – підкреслив мер.

Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”

Вам може бути цікаво
0
FacebookTwitterVKWhatsappTelegramViberEmail

Ми використовуємо cookies! Добре Читати більше